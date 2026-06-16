Во Владивостоке студента из Колумбии обвинили в работе на наркомагазин

По версии следствия, иностранец устроился на работу курьером в наркомагазин с целью заработка. «С ноября 2025 года студент регулярно получал партии наркотиков для дальнейшего сбыта путем тайников — “закладок” на территории города Владивостока. Через социальные сети мужчина отправлял в интернет-магазин видеоотчеты о проделанной работе», — указано в сообщении УМВД по Приморью. Утверждается, что обвиняемый мог в день оборудовать от 20 до 50 тайников с наркотиками. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.