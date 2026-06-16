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В семи регионах России вводили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности ввели сразу в семи регионах России — Орловской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской и Костромской областях, а также в Чувашии и Республике Татарстан. Сообщения об этом распространялись через официальные каналы региональных властей и МЧС.

Источник: Life.ru

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев уведомил о введении предупреждения и призвал жителей сохранять спокойствие, покинуть открытые участки и при возможности находиться в укрытиях. Аналогичные сообщения поступили из Орловской области, где глава региона Андрей Клычков рекомендовал укрываться в помещениях без окон, на данный момент в регионе тревога отменена.

В Оренбургской, Ульяновской и Костромской областях власти подтвердили действие режима и попросили жителей соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией. В Чувашии и Татарстане предупреждения распространили региональные управления МЧС.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о перехвате 172 украинских беспилотников расчётами ПВО над 15 российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей за ночь. Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями. Системы ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму.

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