Группу жителей Камчатки осудили за легализацию сотни незаконных мигрантов

Отмечается, что фигуранты дела свою вину признали и сотрудничали со следствием. Петропавловск-Камчатский городской суд признал фигурантов виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России и приговорил участников группы к наказанию в виде лишения свободы на сроки от трех до четырех лет условно. Приговор пока не вступил в законную силу.