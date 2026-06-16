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Группу жителей Камчатки осудили за легализацию сотни незаконных мигрантов

Четверо жителей Камчатского края осуждены за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России), сообщили «Ъ» УФСБ России по Камчатскому краю.

Четверо жителей Камчатского края осуждены за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России), сообщили «Ъ» УФСБ России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, организованный канал незаконной миграции был перекрыт в сентябре 2025 года. «Сообщники из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание в России граждан одной из республик ближнего зарубежья, изготовив фиктивные гражданско-правовые договоры. Документы позволяли мигрантам находиться в стране свыше установленного срока», — сообщили в УФСБ.

Установлены порядка 100 иностранцев, которые были легализованы участниками группы. Они выдворены за пределы страны.

Отмечается, что фигуранты дела свою вину признали и сотрудничали со следствием. Петропавловск-Камчатский городской суд признал фигурантов виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России и приговорил участников группы к наказанию в виде лишения свободы на сроки от трех до четырех лет условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

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