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Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили еще 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили еще 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль с семьей в Курской области. В результате пострадали три человека. Инцидент произошел в Хомутовском районе региона.

Кроме того, в селе Малом Солдатском Беловского района в результате атаки дрона ВСУ пострадала 51-летняя женщина. У нее были диагностированы минно-взрывная травма и акубаротравма.

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