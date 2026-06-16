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На Кубани ликвидировали основной очаг возгорания на нефтебазе после атаки дронов

Пожарные ликвидировали основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Пожар начался после падения обломков БПЛА, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он уточнил, что специалисты продолжают работу на объекте.

«Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован. Пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности», — написал Харитонов.

После стабилизации обстановки власти открыли движение на участке дороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского. Ранее трассу временно перекрывали из-за последствий падения обломков. По предварительным данным, пострадавших нет. Экстренные службы продолжают контролировать ситуацию на нефтебазе.

Ранее сообщалось, что в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края после падения обломков БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза. В оперштабе региона заявляли, что жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли 32 человека и 7 единиц техники. На время работы служб движение между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским перекрывали.

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