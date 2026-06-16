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МАРТ потребовал от маркетплейса Ozon ограничить продажу одного из товаров

МАРТ потребовал у популярного российского маркетплейса ограничить продажи одного товара.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли потребовало от маркетплейса Ozon ограничить продажу одного из товаров.

В частности, на указанном российском маркетплейсе обнаружили продажу «мопедов» с максимальной скоростью от 70 до 100 километров в час и объемов двигателя от 125 кубических сантиметров, которые фактически являются мотоциклами.

Ведомство направило интернет-площадке требование с просьбой ограничения просмотра названной продукции с территории Беларуси, а также ее заказа и доставки в республику.

В МАРТ обращают внимание на недопустимость продажи транспортных средств с искаженными или же недостоверными техническими характеристиками. Также не допускается продажа с характеристиками, которые не соответствуют требованиям законодательства.

«Доступ к данным товарам ограничен, ситуация остается на контроле МАРТ», — сказано в сообщении.