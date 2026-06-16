В Омской области ребёнок утонул в котловане 15 июня

В Щербакульском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 15 июня около 19:00 в селе Красноярка. По предварительным данным, ребёнок попытался переплыть котлован, но утонул.
В момент происшествия мальчик находился возле водоёма вместе со сверстниками. Взрослых рядом с детьми не было.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к гибели ребёнка.