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В Омской области ребёнок утонул в котловане 15 июня

Ребёнок находился у водоёма вместе со сверстниками без взрослых.

Источник: Om1 Омск

В Щербакульском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика. Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 15 июня около 19:00 в селе Красноярка. По предварительным данным, ребёнок попытался переплыть котлован, но утонул.

В момент происшествия мальчик находился возле водоёма вместе со сверстниками. Взрослых рядом с детьми не было.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к гибели ребёнка.