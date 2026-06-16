В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома и 32 огорода

На утро 16 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 32 огорода (-4 за сутки) и два участка автомобильных дорог (-1 за сутки). В МЧС сообщили, что ситуация на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется выход воды на пойму на реках Мана (село Нарва) и Чулым (поселок Балахта и село Красный Завод).
Ранее мы писали, что за минувшие сутки в крае было зафиксировано 17 возгораний, погибших и пострадавших нет.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше