В Татарстане объявлен режим ракетной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — гласит текст предупреждения.
Оперативные службы региона переведены в состояние повышенной готовности. Органы правопорядка и системы оповещения работают в усиленном режиме, чтобы своевременно реагировать на возможные инциденты.
Местным жителям рекомендуется оперативно проследовать в укрытия или иные безопасные места, если они находятся на улице. Тем, кто пребывает дома, советуют держаться подальше от окон, выходящих в сторону вероятной угрозы, и находиться в помещениях со сплошными стенами.
Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников в Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.
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