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В Татарстане объявлен режим ракетной опасности

Жители Республики Татарстан получили экстренные уведомления о введении режима «Ракетная опасность». Соответствующее оповещение распространило профильное ведомство через мобильное приложение МЧС России.

Источник: Life.ru

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — гласит текст предупреждения.

Оперативные службы региона переведены в состояние повышенной готовности. Органы правопорядка и системы оповещения работают в усиленном режиме, чтобы своевременно реагировать на возможные инциденты.

Местным жителям рекомендуется оперативно проследовать в укрытия или иные безопасные места, если они находятся на улице. Тем, кто пребывает дома, советуют держаться подальше от окон, выходящих в сторону вероятной угрозы, и находиться в помещениях со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников в Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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