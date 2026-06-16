В Чувашии студентам рекомендуют не посещать вузы из-за ракетной опасности

«Родителям воспитанников детских садов рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений до отбоя угрозы. Такие же рекомендации студентам техникумов и вузов, воспитанникам пришкольных лагерей. Загородные лагеря действуют по инструкции. По ОГЭ будет сообщено подробнее к 8 час. утра», — говорится в сообщении.
Ранее оперативный штаб Брянской области проинформировал о том, что расчёты противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов на территории региона за ночь. Согласно их данным, разрушений и жертв нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
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