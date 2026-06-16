В Москве задержали курьера мошенников, укравших у семьи почти 5 млн рублей

«Полицейские установили, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество», — сказал он.