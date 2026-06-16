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В Москве задержали курьера мошенников, укравших у семьи почти 5 млн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Зеленограде курьера дистанционных мошенников, которые похитили у семьи почти 5 млн рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Источник: ГУ МВД

«Полицейские установили, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество», — сказал он.

Васенин добавил, что, находясь на связи с подростком, по видеозвонку злоумышленники заметили сейф и уговорили школьника забрать из него наличные деньги. Действуя по указанию мошенников, подросток отдал незнакомцу 4,8 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер городского видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Южная Бутова задержали в Зеленограде одного из подозреваемых — 19-летнего москвича, забравшего деньги у подростка», — добавил начальник пресс-службы. По его словам, похищенное он конвертировал в криптовалюту и отправил своим кураторам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту предъявлено обвинение и избранное мера пресечения в виде подписки о невыезде.