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В Уфе электровелосипедист сбил выходившую из автобуса женщину

Пострадавшей потребовалась медпомощь.

Источник: Башинформ

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, вечером 15 июня напротив дома № 12 по ул. Комарова 32-летний мужчина, управляя электровелосипедом «Куго про», ехал по тротуару ул. Комарова со стороны ул. Космонавтов в сторону ул. Мира. Здесь он допустил наезд на женщину-пешехода, которая выходила из автобуса.

В результате ДТП 54-летняя женщина с травмами обратилась в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе маленький электросамокатчик попал под колеса иномарки.