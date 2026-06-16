В Уфе электровелосипедист сбил выходившую из автобуса женщину

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, вечером 15 июня напротив дома № 12 по ул. Комарова 32-летний мужчина, управляя электровелосипедом «Куго про», ехал по тротуару ул. Комарова со стороны ул. Космонавтов в сторону ул. Мира. Здесь он допустил наезд на женщину-пешехода, которая выходила из автобуса.