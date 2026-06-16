В Самарской области на трассе загорелся «ВАЗ-2106»

На 1-м километре автодороги Кинель — Богатое в Самарской области загорелся автомобиль «ВАЗ-2106». Пожар произошел в понедельник 15 июня в 21:00. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».