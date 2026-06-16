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В Самарской области на трассе загорелся «ВАЗ-2106»

В Самарской области на трассе потушили машину, никто не пострадал.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

На 1-м километре автодороги Кинель — Богатое в Самарской области загорелся автомобиль «ВАЗ-2106». Пожар произошел в понедельник 15 июня в 21:00. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На место выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 34. Они установили, что загорание произошло во время движения. Огонь ликвидировали оперативно с помощью одного ствола “Б”», — рассказали в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают. Сотрудники служб призывают водителей внимательнее следить за состоянием машин и своевременно проходить техосмотр.