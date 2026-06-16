Россиянина осудили на 23 года за попытку теракта

Житель Хабаровского края, который передал украинским спецслужбам данные о расположении российских военных объектов, а затем изготовил взрывчатку для теракта, получил 23 года лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что в период с февраля по декабрь 2022 года обвиняемый вышел на связь с представителями украинских разведорганов и сообщил им информацию о местах дислокации военных частей, технике и другие сведения.
После этого он планировал поджечь административное здание и похитить оружие. Вместе с сообщниками он приобрел снаряжение и создал взрывное устройство. Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
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