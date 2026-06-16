Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае на железнодорожной станции Чулымка произошёл инцидент с подвижным составом. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообзили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, 15 июня около 23 часов по местному времени на станции Чулымка с рельсов сошли тепловоз и два гружёных вагона. Опрокидывания не случилось.
Движение поездов на станции не задерживалось. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее мы сообщали, что следователи выясняют обстоятельства крушения паралета в Хакасии.