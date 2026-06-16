Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Красноярском крае

Инцидент произошёл на станции Чулымка.

В Красноярском крае на железнодорожной станции Чулымка произошёл инцидент с подвижным составом. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообзили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 15 июня около 23 часов по местному времени на станции Чулымка с рельсов сошли тепловоз и два гружёных вагона. Опрокидывания не случилось.

Движение поездов на станции не задерживалось. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщали, что следователи выясняют обстоятельства крушения паралета в Хакасии.