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В Воронеже объявили угрозу «непосредственного удара БПЛА»

На территории Воронежа объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На территории Воронежа объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал господин Гусев в «Максе».

Минобороны России сообщало, что над Воронежской областью ночью сбили несколько БПЛА, точное количество не уточнялось. По данным министерства, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 172 дрона над 15 российскими регионами.

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