В Воронеже объявили угрозу «непосредственного удара БПЛА»

На территории Воронежа объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал господин Гусев в «Максе».
Минобороны России сообщало, что над Воронежской областью ночью сбили несколько БПЛА, точное количество не уточнялось. По данным министерства, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 172 дрона над 15 российскими регионами.
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