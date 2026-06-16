Рейсы из Хабаровска в китайский Фуюань на российском теплоходе приостановили

В минтранспорта назвали и ориентировочный срок возобновления рейсов — 26 июня. Но точную дату объявят позднее после завершения всех процедур. Перевозчик делает все, чтобы выполнить ремонт в максимально короткие сроки. Ситуацию на контроле держит минтранспорта региона.