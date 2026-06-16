В Подмосковье в ходе рейда выявили почти 90 мигрантов

Петрова добавила, что в Подольске полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины в результате рейдов на железнодорожных станциях и улицах города в отношении 67 мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ). «В Электростали в отношении 20 иностранцев сотрудники полиции составили 27 административных протоколов по статьям 18.8, 18.10, 18.11, 20.25 КоАП РФ. Семеро приезжих привлечены сразу по двум статьям», — добавила она.