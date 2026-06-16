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В Подмосковье в ходе рейда выявили почти 90 мигрантов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в ходе рейдов в подмосковных Подольске и Электростали почти 90 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, они будут выдворены из РФ. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Антикриминал” сотрудники полиции УМВД России по г. о. Подольск и УМВД России по г. о. Электросталь привлекли к административной ответственности 87 граждан из стран Средней и Центральной Азии», — сказала она.

Петрова добавила, что в Подольске полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины в результате рейдов на железнодорожных станциях и улицах города в отношении 67 мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ). «В Электростали в отношении 20 иностранцев сотрудники полиции составили 27 административных протоколов по статьям 18.8, 18.10, 18.11, 20.25 КоАП РФ. Семеро приезжих привлечены сразу по двум статьям», — добавила она.

На каждого правонарушителя наложен штраф с последующим выдворением за пределы России. Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства в Московской области продолжается.