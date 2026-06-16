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«Роснано»: прошлая конструкция работала не всегда в интересах акционера

Некоторое время компания «Роснано» жила в логике, где конструкция работала не всегда в интересах акционера, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

Некоторое время компания «Роснано» жила в логике, где конструкция работала не всегда в интересах акционера, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Для нас это один из главных выводов из прошлого: сложные фондовые и инвестиционные оболочки легко начинают обслуживать менеджмент и логику сделки, а не долгосрочный интерес собственника», — сказал он.

«Холдинговая модель требует другого: смотреть на актив как на источник будущей стоимости для акционера и государства. Одна из задач последних лет и состояла в том, чтобы вернуть систему управления в эту логику», — пояснил господин Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.

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