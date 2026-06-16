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Повреждено авто: Гусев сообщил о сбитии 19 БПЛА над Воронежем и 9 районами

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

Силы ПВО в ночь на 16 июня уничтожили 19 беспилотников над Воронежем и девятью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет. В городе в результате падения обломков БПЛА незначительное повреждение получил легковой автомобиль.

На момент публикации режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.

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