Собянин: В результате повреждения объекта МНПЗ пострадавших нет

Объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) оказался поврежден в результате атаки украинских дронов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.
По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают отражать удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
14 июня украинские беспилотные летательные аппараты также пытались атаковать Ярославскую область. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива.
В тот же день Новомосковск в Тульской области тоже подвергся удару беспилотников ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.