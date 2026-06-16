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Собянин: В результате повреждения объекта МНПЗ пострадавших нет

Объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) оказался поврежден в результате атаки украинских дронов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

Объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) оказался поврежден в результате атаки украинских дронов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают отражать удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

14 июня украинские беспилотные летательные аппараты также пытались атаковать Ярославскую область. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива.

В тот же день Новомосковск в Тульской области тоже подвергся удару беспилотников ВСУ. Обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий.

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