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Бывшего крымского депутата Госдумы от Крыма Бальбека освободили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи бывшего депутата Госдумы от Крыма Бальбека.

Источник: Комсомольская правда

Киевский районный суд Симферополя освободил из-под стражи бывшего депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Об сообщил адвокат Алексей Анохин.

По его словам, суд отменил меру пресечения. Бывшего парламентария освободили из-под стражи. Ему назначили другую меру пресечения — запрет определенных действий.

«Судебный процесс по нему будет продолжаться, но фактически Руслан Бальбек будет находиться на свободе», — сказал Анохин агентству РИА Новости.

Адвокат заверил, что с его подзащитным все в порядке.

Ранее Бальбека объявляли в федеральный розыск. В сентябре 2025 года бывшего депутата задержали в Кабардино-Балкарии. Экс-парламентарию инкриминируют клевету, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.

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