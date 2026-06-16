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НПЗ в Капотне был поврежден при атаке БПЛА в Москве

В Москве при атаке дронов поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы.

В Москве при атаке дронов поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы.

Атака беспилотников на столицу продолжается с ночи. На подлете к столице с начала суток сбили 60 дронов. Во всех аэропортах Москвы вводили ограничения. К настоящему моменту Росавиация начала сообщать о снятии ограничений.

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