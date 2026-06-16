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Погибший найден в Волге в Балахнинском округе 15 июня

МЧС призывает жителей Нижегородской области быть внимательными на водоёмах и соблюдать правила безопасности.

Источник: Время

15 июня в Балахнинском муниципальном округе, на реке Волга в районе рабоче‑посёлка Большое Козино, спасатели АСО города Балахны извлекли из воды тело погибшего мужчины, сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

МЧС призывает жителей Нижегородской области быть внимательными на водоёмах и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что 18 нижегородцев утонули на водоемах с начала 2026 года.

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