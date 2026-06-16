Погибший найден в Волге в Балахнинском округе 15 июня

15 июня в Балахнинском муниципальном округе, на реке Волга в районе рабоче‑посёлка Большое Козино, спасатели АСО города Балахны извлекли из воды тело погибшего мужчины, сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Обстоятельства происшествия выясняются.
МЧС призывает жителей Нижегородской области быть внимательными на водоёмах и соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что 18 нижегородцев утонули на водоемах с начала 2026 года.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше