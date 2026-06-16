Что известно о ракетной опасности в Татарстане 16 июня 2026

В связи с угрозой Росавиация временно закрыла небо над Казанью и Нижнекамском. Это стандартная мера безопасности. В эти часы аэропорты не принимали и не отправляли воздушные суда. После отбоя в 8:32 все ограничения сняты, аэропорты работают в обычном режиме. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний.