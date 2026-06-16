Что известно о ракетной опасности в Татарстане 16 июня 2026

Утром 16 июня 2026 года в Татарстане был введён режим ракетной опасности. Сообщение от МЧС поступило в 6:25. В ряде городов республики включились сирены, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрылись. В 8:32 режим был официально отменён. Пострадавших и разрушений нет. Kazan.aif.ru публикует полную хронологию событий и напоминает порядок действий при объявлении угрозы.
Хронология событий: от объявления до отбоя.
Утро 16 июня началось для жителей Татарстана с тревожного оповещения. Система экстренного предупреждения сработала в 6:25: в мобильных приложениях МЧС и на региональных каналах появилось сообщение о введении режима «Ракетная опасность» на всей территории республики. В городах зазвучали сирены, через громкоговорители и умные домофоны прозвучали призывы спуститься в укрытия.
06:25 — МЧС России объявляет режим «Ракетная опасность» в Татарстане. Жителей призывают принять меры безопасности.
06:30 — Росавиация вводит временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.
07:22 — ограничения вводятся в аэропорту Нижнекамска.
В течение утра — в городах республики звучат сирены, мэр Нижнекамска Радмир Беляев призывает горожан спуститься в укрытия.
08:32 — режим ракетной опасности официально отменён, аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
По официальным данным, жертв и разрушений нет. Ситуация находилась на контроле оперативных служб на протяжении всего времени действия режима.
Ограничения в аэропортах и работа транспорта.
В связи с угрозой Росавиация временно закрыла небо над Казанью и Нижнекамском. Это стандартная мера безопасности. В эти часы аэропорты не принимали и не отправляли воздушные суда. После отбоя в 8:32 все ограничения сняты, аэропорты работают в обычном режиме. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний.
Режим «Ракетная опасность» объявлен и в других регионах.
Утром 16 июня аналогичные режимы введены в Орловской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской, Костромской областях, а также в Чувашии. Главы регионов призвали жителей соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Правила поведения при сигнале «Ракетная опасность».
МЧС России по Республике Татарстан напоминает о едином порядке действий, который идентичен для режимов «Ракетная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».
Если вы дома:
Немедленно отойдите от окон, балконов и стеклянных дверей.
Возьмите документы, телефон, зарядное устройство, необходимые лекарства, запас воды.
Спуститесь в подвал или перейдите во внутреннюю комнату без окон: коридор, ванную, туалет, кладовую.
Плотно закройте дверь, сядьте на пол между несущими стенами, пригнитесь.
Категорически запрещено пользоваться лифтом — могут отключить электричество.
По возможности отключите газ и электричество.
Если вы на улице:
Быстро зайдите в ближайшее здание и спуститесь на цокольный этаж или в подвал.
Используйте подземные переходы, подземные паркинги.
Не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями или автомобилями.
Если укрыться негде — ложитесь на землю, закройте голову руками.
Если вы в автомобиле:
Остановитесь, покиньте машину и идите к ближайшему укрытию.
Автомобиль не защитит от ударной волны и обломков.
Строжайшие запреты, которые спасают жизнь:
Не пользуйтесь телефоном без крайней необходимости. Массовые звонки перегружают сеть и мешают работе экстренных служб.
Не приближайтесь к обломкам ракет или дронов. При обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните по номеру 112.
Не снимайте и не выкладывайте в соцсети и мессенджеры работу систем ПВО. Эта информация помогает противнику корректировать удары.
Почему в Татарстане часто объявляют ракетную опасность?
С конца мая 2026 года режимы «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность» в Татарстане объявляются регулярно. Это связано с возросшей угрозой атак беспилотных летательных аппаратов и ракет. Экстренные службы действуют по утверждённым протоколам, чтобы минимизировать риски для населения.
Напомним, 17 июня в Казани стартует саммит Россия — АСЕАН, в котором примут участие президенты и делегации из 11 стран Юго-Восточной Азии. Меры безопасности в преддверии и во время саммита традиционно усилены. Все ограничения носят временный характер и снимаются после отбоя тревоги.
Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным сообщениям МЧС и местных властей. Единый номер экстренных служб — 112.