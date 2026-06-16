В Самаре уволили очередного полицейского в связи с утратой доверия

В Самаре уволили из полиции бывшего командира взвода полка ДПС Орынбасара Бекешева. По причине утраты доверия его внесли в соответствующий федеральный реестр. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
«Бекешев нарушил закон “О противодействии коррупции” и закон “О службе в органах внутренних дел”. Речь идет о уведомлении работодателя о возможном конфликте интересов», — согласно данным реестра.
Бекешев служил в взводе № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре. Он стал очередным полицейским в регионе, которого уволили по такой статье.