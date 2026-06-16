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МЧС Москвы: Пожар на столичном МНПЗ оперативно локализован

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализовали. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализовали. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

— Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам главы города Сергея Собянина, объект МНПЗ оказался поврежден в результате атаки украинских дронов. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В этот же день пожар также произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков дронов ВСУ. Погибших и пострадавших тоже нет. К тушению было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

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