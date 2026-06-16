В Красноярском крае экс-пиарщицу АО «Решетнев» признали виновной в мошенничестве

В Красноярском крае бывшую начальницу управления коммуникационного менеджмента АО «“Информационные спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнева» Светлану Башкову признали виновной в крупном мошенничестве — женщина годами заказывала рекламу у своей же компании.
По версии регионального Следственного комитета и суда, с июля 2016 года по январь 2022 года она размещала наружную рекламу акционерного общества с помощью фирмы-подрядчика, которая принадлежала ей. Таким способом она заработала 1,6 миллиона рублей.
Объединенная пресс-служба судов края уточняет, что Башкова пользовалась покровительством экс-гендиректора АО «Решетнев» Николая Тестоедова. Сейчас он находится под следствием.
Экс-пиарщица предприятия ракетно-космической отрасли получила три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, в пользу акционерного общества с осужденной взыскали более 1,5 миллиона рублей.