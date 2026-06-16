В Красноярском крае экс-пиарщицу АО «Решетнев» признали виновной в мошенничестве

Экс-пиарщица предприятия ракетно-космической отрасли получила три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, в пользу акционерного общества с осужденной взыскали более 1,5 миллиона рублей.