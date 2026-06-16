Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под угрозой ракетного удара Воронежская область находилась больше часа

Ряду муниципалитетов также угрожал удар БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Ракетная опасность угрожала Воронежской области утром 16 июня, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Особый режим сохранялся с 6:11 до 7:33.

Напомним, после полуночи в регионе объявили опасность атаки БПЛА, особый режим продолжает действовать. Ночью под угрозой непосредственного удара беспилотников оказались Острогожский и Лискинский районы, а также Воронеж и Нововоронеж.

Ранее стало известно, что над областным центром и девятью районами региона ликвидировали 19 БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше