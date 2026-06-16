Под угрозой ракетного удара Воронежская область находилась больше часа

Ракетная опасность угрожала Воронежской области утром 16 июня, следует из оповещений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим сохранялся с 6:11 до 7:33.
Напомним, после полуночи в регионе объявили опасность атаки БПЛА, особый режим продолжает действовать. Ночью под угрозой непосредственного удара беспилотников оказались Острогожский и Лискинский районы, а также Воронеж и Нововоронеж.
Ранее стало известно, что над областным центром и девятью районами региона ликвидировали 19 БПЛА.
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