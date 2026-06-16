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На Кубани потушили основной очаг возгорания на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожарные потушили основной очаг возгорания на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил глава района Александр Харитонов. Он уточнил, что работа на месте ЧП продолжится «до полной ликвидации опасности». Информации о пострадавших нет.

Пожарные потушили основной очаг возгорания на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил глава района Александр Харитонов. Он уточнил, что работа на месте ЧП продолжится «до полной ликвидации опасности». Информации о пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской начался сегодня ночью во время атаки БПЛА. К тушению привлекли 32 человека и семь единиц техники. Из-за атаки дронов была перекрыта трасса между станицей и хутором Трудобеликовским.

В регионе уже несколько раз загорались нефтебазы после атак беспилотников. На этой неделе кубанская сеть АЗС PNB установила ограничения по продаже топлива.

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