Маричев: кризисной команде «Роснано» сначала нужно было вернуть управляемость компании

«Мы вошли в компанию в момент, когда двигаться вперед стало невозможным без разбора прошлого. Сначала нужно было вернуть управляемость, а уже потом — право говорить о будущем», — сказал господин Маричев. На вопрос, не выглядит ли это как запоздалая война с предшественниками, он ответил: «Однозначно нет».