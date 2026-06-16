«УФСБ России по Ярославской области предотвращен теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона … В результате длительной оперативной разработки сотрудниками управления выявлен житель г. Рыбинска, действовавший в интересах спецслужб противника … задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге
ТУЛА, 16 июн — РИА Новости. Житель города Рыбинска Ярославской области, действовавший в интересах украинских спецслужб, задержан по подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.