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В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне после атаки беспилотника

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне был оперативно локализован. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне был оперативно локализован. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

«Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет», — сообщили в ведомстве.

Об атаке дронов на НПЗ ранее сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, никто не пострадал. С начала суток над Московским регионом были уничтожены 60 беспилотников, уточнял чиновник.

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