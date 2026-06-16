В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне после атаки беспилотника

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне был оперативно локализован. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.
«Продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет», — сообщили в ведомстве.
Об атаке дронов на НПЗ ранее сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, никто не пострадал. С начала суток над Московским регионом были уничтожены 60 беспилотников, уточнял чиновник.
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