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После пожара в многоквартирном доме в Ялте найдены тела трех человек

В Ялте минувшей ночью произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Сосновой, 21. На месте пожара обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Источник: "Российская газета"

Пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме вспыхнул около полуночи. На место сразу прибыли команды спасателей. Площадь возгорания составила 560 квадратных метров.

В результате горения произошло частичное обрушение свода кровли. После тушения в доме найдены тела трех человек, их личности сейчас устанавливаются. На место ЧП выехал прокурор города. Надзорное ведомство контролирует расследование причин пожара.

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