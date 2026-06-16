После пожара в многоквартирном доме в Ялте найдены тела трех человек

Пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме вспыхнул около полуночи. На место сразу прибыли команды спасателей. Площадь возгорания составила 560 квадратных метров.
В результате горения произошло частичное обрушение свода кровли. После тушения в доме найдены тела трех человек, их личности сейчас устанавливаются. На место ЧП выехал прокурор города. Надзорное ведомство контролирует расследование причин пожара.
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