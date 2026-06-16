Суд приговорил бывшую супругу экс-вице-губернатора Чемезову к 5 годам условно

По версии следствия, она владеет ООО «Новый мир», которое в 2023—2024 годах получило два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 млн руб. на обустройство пляжа Tava на озере Таватуй в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».