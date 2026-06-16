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Суд приговорил бывшую супругу экс-вице-губернатора Чемезову к 5 годам условно

Суд приговорил бывшую супругу экс-вице-губернатора Олега Чемезова Ирину Чемезову к 5 годам условно и штрафу в размере 1,5 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Кировского райсуда Екатеринбурга. Гособвинитель запрашивал для нее восемь лет лишения свободы условно.

Источник: Коммерсантъ

Ирина Чемезова обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, она владеет ООО «Новый мир», которое в 2023—2024 годах получило два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 млн руб. на обустройство пляжа Tava на озере Таватуй в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Однако построенная инфраструктура не отвечала требованиям ГОСТ и СанПиН. Обвинение полагало, что Ирина Чемезова намеревалась использовать постройки в личных целях.