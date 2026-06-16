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ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в работе на спецслужбы Украины в Чите

Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы по подозрению в государственной измене.

Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России. В ведомстве утверждают, что для выполнения поставленных задач он прошел специальную подготовку.

Как сообщили в УФСБ, основной задачей фигуранта был сбор и передача сведений о критически важных объектах, расположенных вблизи мест его пребывания.

По материалам регионального управления ФСБ следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Подозреваемый задержан. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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