Прыжок в вечность: Модель погибла из-за халатности инструкторов, забывших пристегнуть трос — видео

В Бразилии модель погибла из-за забытого инструкторами страховочного троса. Видео © X / Alex_MaldonadoS.
На погибшей был защитный шлем, но организаторы забыли закрепить страховочный канат. По свидетельству очевидцев, они кричали: «Люди, верёвка!», когда осознали, что произошло непоправимое. Девушка рухнула в глубокий овраг на глазах у публики.
Следствие установило, что страховочный пояс даже не был пристёгнут к телу жертвы. На видео заметно, как инструкторы несут участницу в горизонтальном положении, а после падения трос безмятежно лежит на краю моста.
Прибывшие спасатели лишь констатировали смерть пострадавшей. Двое причастных к организации «развлечения» пытались сбежать в лес, но были пойманы полицией.
Перед роковым прыжком погибшая делилась снимками с места события и даже интересовалась: «Кто был тем сумасшедшим, который позволил мне спрыгнуть с моста?». К сожалению, этот вопрос оказался пророческим.
Ранее сообщалось, что 13 иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке. Причины столкновения устанавливает полиция.
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