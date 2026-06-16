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Прыжок в вечность: Модель погибла из-за халатности инструкторов, забывших пристегнуть трос — видео

В Бразилии экстремальный прыжок с 40-метрового железнодорожного моста Понте-ду-Эскелето закончился гибелью 21-летней модели. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники аттракциона подносят девушку к краю платформы и сбрасывают её вниз.

Источник: Life.ru

В Бразилии модель погибла из-за забытого инструкторами страховочного троса. Видео © X / Alex_MaldonadoS.

На погибшей был защитный шлем, но организаторы забыли закрепить страховочный канат. По свидетельству очевидцев, они кричали: «Люди, верёвка!», когда осознали, что произошло непоправимое. Девушка рухнула в глубокий овраг на глазах у публики.

Следствие установило, что страховочный пояс даже не был пристёгнут к телу жертвы. На видео заметно, как инструкторы несут участницу в горизонтальном положении, а после падения трос безмятежно лежит на краю моста.

Прибывшие спасатели лишь констатировали смерть пострадавшей. Двое причастных к организации «развлечения» пытались сбежать в лес, но были пойманы полицией.

Перед роковым прыжком погибшая делилась снимками с места события и даже интересовалась: «Кто был тем сумасшедшим, который позволил мне спрыгнуть с моста?». К сожалению, этот вопрос оказался пророческим.

Ранее сообщалось, что 13 иностранных туристов, в том числе семь россиян, пострадали в ДТП с двумя микроавтобуами в турецком Белеке. Причины столкновения устанавливает полиция.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.