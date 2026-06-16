Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Ярославской области

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области мужчину, который готовил теракт на железной дороге по заданию спецслужб Киева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемый — житель Рыбинска 2003 года рождения. Он был задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства.
— Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации, — цитирует заявление ТАСС.
Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов.
11 июня ФСБ также предотвратила убийство сотрудника Министерства обороны России: его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ.
Кроме того, 21 мая сотрудники ведомства предотвратили еще один теракт, который украинские спецслужбы намеревались совершить на железной дороге в городе Керчь в Крыму.