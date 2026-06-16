Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Ярославской области

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области мужчину, который готовил теракт на железной дороге по заданию спецслужб Киева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области мужчину, который готовил теракт на железной дороге по заданию спецслужб Киева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый — житель Рыбинска 2003 года рождения. Он был задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства.

— Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации, — цитирует заявление ТАСС.

Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов.

11 июня ФСБ также предотвратила убийство сотрудника Министерства обороны России: его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ.

Кроме того, 21 мая сотрудники ведомства предотвратили еще один теракт, который украинские спецслужбы намеревались совершить на железной дороге в городе Керчь в Крыму.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше