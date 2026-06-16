Более 20 лет оставался безнаказанным: в Челябинске раскрыли жуткую серию убийств

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, с июля по октябрь 2001 года мужчина нападал на пожилых женщин в подъездах домов Советского и Центрального районов Челябинска. Он наносил жертвам удары кирпичом по голове, после чего похищал их сумки и личные вещи.