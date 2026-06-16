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Более 20 лет оставался безнаказанным: в Челябинске раскрыли жуткую серию убийств

Суд в Челябинске приговорил 49-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию разбойных нападений и убийств пожилых женщин, совершённых в 2001 году. Преступления оставались нераскрытыми более двух десятилетий, однако следователям удалось собрать доказательства и установить причастность осуждённого.

Источник: Pchela.News

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, с июля по октябрь 2001 года мужчина нападал на пожилых женщин в подъездах домов Советского и Центрального районов Челябинска. Он наносил жертвам удары кирпичом по голове, после чего похищал их сумки и личные вещи.

Первое из преступлений было совершено в июле 2001 года на улице Ширшова, где погибла 77-летняя женщина. Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось, однако работа по поиску преступника продолжалась все эти годы.

В ходе расследования следователи сопоставили несколько похожих нераскрытых дел и выяснили, что во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме. Позже внимание правоохранителей привлёк ранее судимый челябинец, который уже отбывал пожизненное наказание за аналогичные преступления.

Во время допросов мужчина признался в нападениях. Следствие доказало его причастность к восьми преступлениям. Жертвами стали шесть пенсионерок, четверо из которых погибли. Ещё двух женщин удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Суд признал мужчину виновным в разбоях, убийствах и покушениях на убийство. По совокупности преступлений ему назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.