В Красноярском крае мужчина поджег деревянный дом со своими детьми

Мужчину из деревни Новая Сокса Назаровского округа отправили под стражу за покушение на убийство своих же четырех детей. По версии следствия, в ночь на 2 мая 2026 года он облил стену деревянного дома, в котором находились ребятишки, горючей жидкостью, а затем бросил спичку.