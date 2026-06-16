В Красноярском крае мужчина поджег деревянный дом со своими детьми

Мужчину из деревни Новая Сокса Назаровского округа отправили под стражу за покушение на убийство своих же четырех детей. По версии следствия, в ночь на 2 мая 2026 года он облил стену деревянного дома, в котором находились ребятишки, горючей жидкостью, а затем бросил спичку.
В это время в одной из комнат спали малыши 11, 8, 7 и 6 лет. К счастью, пожар заметил прохожий — он и вывел детей из дома. Огонь полностью уничтожил кровлю жилища, но никто не пострадал.
Нашим коллегам из «Проспекта Мира» в прокуратуре Красноярского края сообщили, что поджечь дом подозреваемый решил якобы после ссоры с женой. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.
При этом в надзорном ведомстве журналистам уточнили, что мужчина может избежать колонии, так как у него есть психическое заболевание.
Ранее многодетного отца уже освобождали от уголовной ответственности, признавая невменяемым.