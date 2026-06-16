Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила пресс-служба Росавиации.
— Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, — передает Telegram-канал агентства.
Днем ранее пассажиры из Уфы сутки не могли долететь до Сочи из-за ограничений в работе аэропорта курортного города. Изначально борт посадили в Махачкале, а затем в Минеральных Водах.
Кроме того, 14 июня в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживался вылет и прилет более 40 самолетов, в том числе после введенных ранее ограничений.