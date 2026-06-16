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Мужчину в Москве будут судить за угрозы насилием контролеру

В столице перед судом предстанет москвич, обвиняемый в угрозе применения насилия и оскорблении в отношении контролера, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: Freepik

«Следствием установлено, что 16 апреля 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения подъехал на самокате к автобусной остановке на Волгоградском проспекте в городе Москве, где ввиду личной неприязни угрожал применением насилия в отношении сотрудника ГКУ Москвы “Организатор перевозок”, а после оскорбил указанного сотрудника и его коллегу», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и по двум эпизодам ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Результаты судебных экспертиз, записи с камер наблюдения и другие улики полностью изобличают фигуранта. На допросе мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.