Мужчину в Москве будут судить за угрозы насилием контролеру

«Следствием установлено, что 16 апреля 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения подъехал на самокате к автобусной остановке на Волгоградском проспекте в городе Москве, где ввиду личной неприязни угрожал применением насилия в отношении сотрудника ГКУ Москвы “Организатор перевозок”, а после оскорбил указанного сотрудника и его коллегу», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и по двум эпизодам ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Результаты судебных экспертиз, записи с камер наблюдения и другие улики полностью изобличают фигуранта. На допросе мужчина полностью признал вину.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.