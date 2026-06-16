Мужчину в Москве будут судить за угрозы насилием контролеру

«Следствием установлено, что 16 апреля 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения подъехал на самокате к автобусной остановке на Волгоградском проспекте в городе Москве, где ввиду личной неприязни угрожал применением насилия в отношении сотрудника ГКУ Москвы “Организатор перевозок”, а после оскорбил указанного сотрудника и его коллегу», — сказали в ведомстве.