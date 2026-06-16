Иностранка-помощница мошенников задержана в Минске

Как рассказали в ведомстве, два месяца назад 20-летней девушке в игровом чате незнакомец предложил заработать крупную сумму денег без особых усилий. Девушка согласилась и отправила ему свои личные данные и видеоселфи с паспортом.
После этого они получила задание отправиться в Минск. В столице она нескольких дней забирала чужие деньги из закладок в лесу, где их оставляли обманутые пенсионеры.
После этого девушка уехала из Беларуси и получила от куратора оплату.
«Деньги потратила на жизнь, так как больше нигде не работала», — подчеркнули в МВД.
Спустя время девушка снова получила задание вернуться в Минск. Она опять собрала пакеты с деньгами из закладок и вывезла их за МКАД, где оставила для следующего курьера. После этого фигурантка была задержана.
В милиции отметили, что деньги в количестве около 70 тысяч рублей изъяты, их вернули пострадавшим.
В отношении иностранки возбуждено уголовное дело за мошенничество. По всем эпизодам проводятся проверки.
В МВД напомнили, что курьеры телефонных мошенников, которые забирают деньги у обманутых людей, помогают перепрятать либо вывезти похищенные средства за границу, несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступной схемы.