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Иностранка-помощница мошенников задержана в Минске

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Правоохранители задержали иностранку, которая была профессиональной помощницей мошенников, об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Источник: Sputnik.by

Как рассказали в ведомстве, два месяца назад 20-летней девушке в игровом чате незнакомец предложил заработать крупную сумму денег без особых усилий. Девушка согласилась и отправила ему свои личные данные и видеоселфи с паспортом.

После этого они получила задание отправиться в Минск. В столице она нескольких дней забирала чужие деньги из закладок в лесу, где их оставляли обманутые пенсионеры.

После этого девушка уехала из Беларуси и получила от куратора оплату.

«Деньги потратила на жизнь, так как больше нигде не работала», — подчеркнули в МВД.

Спустя время девушка снова получила задание вернуться в Минск. Она опять собрала пакеты с деньгами из закладок и вывезла их за МКАД, где оставила для следующего курьера. После этого фигурантка была задержана.

В милиции отметили, что деньги в количестве около 70 тысяч рублей изъяты, их вернули пострадавшим.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело за мошенничество. По всем эпизодам проводятся проверки.

В МВД напомнили, что курьеры телефонных мошенников, которые забирают деньги у обманутых людей, помогают перепрятать либо вывезти похищенные средства за границу, несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступной схемы.