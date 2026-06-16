Юной диверсантке грозит до 20 лет колонии в Волгограде

В Волгограде предстанет перед судом 17-летняя местная жительница. Подростка будут судить за диверсию.
Оборудования базовых станций операторов сотовой связи она совершала по заказу куратора. Он обещал щедрое вознаграждение, однако, когда девушка выполнила задание, денег она не получила.
«Фигурант уголовного дела получила координаты двух станций в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда и подробную инструкцию в декабре 2025 года. Она приобрела легковоспламеняющуюся жидкость и поочередно осуществила поджоги, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона», — поясняет представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.
Ущерб составил больше 1,5 млн рублей.
В следственном управлении сообщают: в последние время подростков всё чаще вовлекают в противоправную деятельность, предлагая им совершить преступление. В стремлении заработать, они становятся исполнителями диверсий, поджогов, распространения ложных сообщений о терактах.
Родителей просят быть внимательнее к своим детям, следить за тем, с кем они общаются в Сети. А подростков — не поддаваться на провокации. Часть 2 статьи 281 УК РФ предусматривает в качестве наказания от 12 до 20 лет лишения колонии. А если следствие вменяет ещё и статью 275 Уголовного кодекса — «Государственная измена», суд может назначить и пожизненное наказание.
В 2025 году в Уголовный кодекс России депутатами Госдумы внесены изменения, в соответствии с которыми ответственность за такого рода преступления наступает с 14 лет.
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