Юной диверсантке грозит до 20 лет колонии в Волгограде

Родителей просят быть внимательнее к своим детям, следить за тем, с кем они общаются в Сети. А подростков — не поддаваться на провокации. Часть 2 статьи 281 УК РФ предусматривает в качестве наказания от 12 до 20 лет лишения колонии. А если следствие вменяет ещё и статью 275 Уголовного кодекса — «Государственная измена», суд может назначить и пожизненное наказание.