В «Роснано» объяснили отказ от тотальной юридической атаки на бывшее руководство

В «Роснано» решили не начинать работу по возвращению управляемости компании с тотальной юридической атаки на бывшее руководство, поскольку не все случаи были злым умыслом. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.