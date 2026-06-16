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В «Роснано» объяснили отказ от тотальной юридической атаки на бывшее руководство

В «Роснано» решили не начинать работу по возвращению управляемости компании с тотальной юридической атаки на бывшее руководство, поскольку не все случаи были злым умыслом. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

В «Роснано» решили не начинать работу по возвращению управляемости компании с тотальной юридической атаки на бывшее руководство, поскольку не все случаи были злым умыслом. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Мы с самого начала исходили из более сложной картины. Работа по восстановлению была начата сразу, просто сейчас часть предпринятых шагов вышла в плоскость публичных разбирательств», — сказал Михаил Маричев.

«В прошлом были не только перекосы, но и сильные идеи, технологические заделы, живые проекты, компетенции. Их нельзя перечеркнуть одной оценкой», — добавил он.

«Почти три года мы учитывали, что значительная часть проблем — это не обязательно злой умысел, а ошибочные управленческие допущения, которые еще можно исправить без жесткого сценария», — подытожил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.

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