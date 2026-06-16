Губернатор: один БПЛА уничтожен в пригороде Воронежа утром 16 июня

Один беспилотник был уничтожен в пригороде Воронежа утром вторника, 16 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, люди не пострадали, разрушений нет.
«Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона! Исходя из оперативной обстановки, угроза непосредственного удара БПЛА в городе не объявлялась», — сказал глава региона.
Ранее губернатор сообщил о ликвидации 19 беспилотников над Воронежем и девятью районами области.
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