22-летний водитель «ВАЗ 21101» погиб в ДТП под Воронежем

Авария случилась накануне в 16:10 в селе Воронцовка. Парень врезался в дом № 44 по улице Свобода. От полученных ранений он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В салоне также находился 9-летний мальчик — ребенок получил травмы и был госпитализирован.