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ТАСС: атака БПЛА на Москву 16 июня стала одной из самых крупных в 2026 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала одной из самых крупных в текущем году. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Источник: РИА "Новости"

В частности, с начала суток он сообщил о ликвидации силами ПВО 60 беспилотников, летевших к столице. До этого момента наибольшее количество — 81 БПЛА — сбили в первой половине суток 17 мая. Сутками ранее, 16 мая, силы ПВО уничтожили 38 беспилотников, еще 61 вражеский БПЛА сбили 7 мая.

Также, согласно данным столичного мэра, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 беспилотников, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 — 42 беспилотника.

В 2025 году 11 марта Собянин сообщил, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», — тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали 5—7 мая 2025 года. Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре — в небе над Московским регионом 22—23 сентября уничтожили 46 БПЛА.

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