ТАСС: атака БПЛА на Москву 16 июня стала одной из самых крупных в 2026 году

В частности, с начала суток он сообщил о ликвидации силами ПВО 60 беспилотников, летевших к столице. До этого момента наибольшее количество — 81 БПЛА — сбили в первой половине суток 17 мая. Сутками ранее, 16 мая, силы ПВО уничтожили 38 беспилотников, еще 61 вражеский БПЛА сбили 7 мая.
Также, согласно данным столичного мэра, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 беспилотников, 15 марта — еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 — 42 беспилотника.
В 2025 году 11 марта Собянин сообщил, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», — тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали