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Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ялте

В Крыму три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Крыму три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ялте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме № 21 на улице Сосновой, уточнили в МЧС. Площадь пожара составила 560 кв. м, открытое горение ликвидировали к 03:30 мск. В здании частично обрушилась кровля. Тела погибших обнаружили после тушения. Личности жертв ЧП и причины происшествия устанавливаются.

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