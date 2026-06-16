Китайская ракета взорвалась на орбите рядом со спутниками Starlink

В своей верхней точке данная траектория пересекается с орбитальным путем МКС. Однако, как отмечают эксперты, сопротивление атмосферы на таких высотах довольно быстро снизит параметры орбиты фрагментов, поэтому прямой угрозы для станции сейчас не фиксируется. Значительно более высокий риск создается для спутников Starlink. В зоне особого внимания — аппараты, обеспечивающие связь с телефонами, а также недавно запущенные спутники, пока еще движущиеся по сравнительно невысоким траекториям, и те, что только набирают высоту до штатных позиций.